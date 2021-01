2 aus 10? Sturm will WAC-Unserie endlich beenden

Sturms Rechtsverteidiger würde den Schwarzen am Sonntag im Kampf um die Tabellenführung am liebsten helfen, Corona bremste den Salzburger aber aus. „Mir geht’s gut, aber die Werte stimmen noch nicht. Es wird dauern, bis ich spielen kann“, schickt der U21-Teamspieler von daheim Grüße ins Camp nach Umag, wo Sturm am Donnerstag die Zelte abbricht. „Ich bin am Laufenden, von Gregory Wüthrich höre ich oft.“