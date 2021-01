Junge Serien-Einbrecher erbeuteten Feuerwerk

Nach einem misslungenen Einbruch in einen Imbissstand gelangten sie ohne Probleme in ein Spielwarengeschäft, wo sie Feuerwerkskörper stahlen. Und das nicht nur einmal. Nachdem sie die Knaller verschossen hatten, holten sie Nachschub. Zweimal wurden sie bei diesem Hin und Her von der Polizei angehalten - und zweimal setzte es Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Covid-Verordnung. Jetzt kommen noch welche wegen Einbruchs und versuchten Einbruchs dazu.