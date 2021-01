Lenkerin (36) krachte gegen Betonleitwand

Gegen 14.25 Uhr lenkte die 36-Jährige auf der A2 in Fahrtrichtung Italien. Im Bereich St. Paul, Bezirk Völkermarkt, kam sie mit dem Pkw aufgrund der Schneefahrbahn ins Schleudern, touchierte die Leitschiene und krachte in Folge in die Betonleitwand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Polizist: „Im Fahrzeug saßen auch ihre beiden Töchter (12,13). Die 12-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt und mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.“ Die A2 wurde Höhe Haberbergtunnel Richtung Italien kurzzeitig gesperrt. Die Aufräumarbeiten der Unfallstelle erfolgten durch die FF St. Andrä und Griffen.