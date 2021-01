Sonderschulpädagogik ist finanzielles Stiefkind

Corona könnte Situation verschlimmern

Der Anteil der Schulkinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf lag im Schuljahr 2019/20 beispielsweise in den Pflichtschulen in Linz-Stadt bei 6,75 Prozent, in Wels bei 6,3 Prozent und in Steyr bei 6,11 Prozent. Promberger rechnet mit Steigerungen: „Die psychischen Folgen der Corona-Krise könnten die Situation noch verschlimmern“, meint sie.