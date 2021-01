„Herr Strache wird noch schwere Probleme bekommen“

Auch die Ausschreitungen in den USA werfen die Frage auf, wie es 2021 mit dem einst stolzen Land weitergeht. „Gewundert hat mich nur, dass man so einfach ins Kapitol reinmarschieren kann“, sagt Kollege Erich Vogl. „Es war wie in einem schlechten Film“. Vettermann sieht in den Krawallen „das unrühmliche Ende der Ära Trump“, geht aber davon aus, dass die Demokratie in den USA stark genug ist, um die Ereignisse auszuhalten. Möglicherweise beruhigt sich 2021 also zumindest die amerikanische Innenpolitik.