„Trifft Kunden laut Schätzungen mit 500€ pro Jahr“

Aber was oder wer ist an diesen enormen Preissteigerungen schuld? Einerseits ist die Nachfrage in Asien stark gestiegen, erklärt Knaus, andererseits war es aber nach der Krise auch ein allgemeines „starkes Anziehen der wirtschaftlichen Lage“. Sie erklärt: „Im Energiebereich kann man die Kapazitäten nicht über Nacht wiederhochfahren, da braucht es eine gewisse Vorlaufzeit“. Hinzu käme der kalte Winter, und manche Analysten sehen auch Russland in der Schuld. Die Russen hätten Gas zurückgehalten, so der Vorwurf, um Druck beim Bau der Pipeline Nordstream 2 zu machen. In den Zahlen, so Knaus, lässt sich tatsächlich ein Zusammenhang erkennen: „In den letzten Monaten wären freie Leitungskapazitäten da gewesen. Russland hätte mehr Erdgas nach Europa liefern können.“ Anfang November hatte es eine entsprechende Ankündigung gegeben, woraufhin die Preise sanken. Kaum aber wurde die Zertifizierung für die neue Pipeline gestoppt, erhöhten sich die Preise wieder - diese Abhängigkeit ist für Knaus ein klares Argument für den Ausbau der erneuerbaren Energien.