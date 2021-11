„Fast unmöglich, sich ungeimpft nicht anzustecken“

Was ist, wenn ich vorerkrankt bin?

„Bei Grunderkrankungen empfehlen wir die Impfung besonders. Denn eine Grunderkrankung kann sich bei einer Covid-Infektion extrem verschlechtern bzw. kann Covid einen Schub auslösen. Daher ist es sehr wichtig, dass diese Personen geimpft werden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wenn jemand etwa nachgewiesenermaßen allergisch auf einen Inhaltsstoff ist. Das ist aber äußerst selten.“ Auch bei Thrombosen oder Herzerkrankungen gilt die Impfempfehlung. Impfreaktionen, so die Ärztinnen, kann man durch fiebersenkende Mittel wie Mexalen oder Paracetamol mildern.„ Wir haben an der Medizinischen Universität außerdem eine Impfambulanz für chronisch kranke Personen.“ Hier seien auch bereits Patienten mit Krebs oder Multipler Sklerose geimpft worden: „All diese Menschen sind sehr gut durchgekommen“.



(Die Impfambulanz ist unter 0043 1 401 60 - 38 280 oder per E-Mail unter isptm-impfungen@meduniwien.ac.at zu erreichen.)