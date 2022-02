Milliarden-Förderung für „nationale Sicherheit“

Der Produktionsprozess ist nicht zuletzt wegen der Größe der Chips so komplex. Aber nicht umsonst: „Wir haben jetzt in jedem Smartphone so viel Rechenleistung, wie vor 30 Jahren in einem Supercomputer. Das hat erst der Verkleinerungsprozess möglich gemacht.“ Und Mikrochips sind heute überall: in Smartphones, Autos, E-Bikes, Uhren, Waschmaschinen und Kühlschränken. „Wir wollen diese smarten Technologien ja haben“, so Oberhofer. „Je mehr wir davon nutzen, desto mehr brauchen wir diese Mikrochips.“ In einem Handy befinden sich mehrere Hundert davon, in einem Neuwagen gleich 1000.