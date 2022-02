KiGa als Bundessache „wichtig für ganz Österreich“

Neun Gesetze, neun Herangehensweisen

Aber nicht nur die Finanzierung macht der Föderalismus kompliziert. Es gibt neun verschiedene Gesetze, jedes Bundesland bildet etwa sein Assistenzpersonal anders aus oder hat andere Gehälter und Gruppenhöchstzahlen. Taslimi: „Salzburg liegt hier am besten; dort gibt es bei Unter-Dreijährigen eine Gruppenhöchstzahl von acht. Sechs wäre optimal. Österreichweit sind es aber im Durchschnitt 25 Kinder zwischen drei und sechs auf eine Vollzeitpädagogin und eine Teilzeitassistentin. Das ist absolut zu wenig.“ In manchen Bundesländern gibt es überhaupt zu wenige Gruppen, zu viele Schließtage und zu kurze Öffnungszeiten: „Da ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gewährleistet“, so Künsberg-Sarre. „Es darf nicht davon abhängen, in welchem Bundesland oder welcher Gemeinde ich lebe, ob ich arbeiten gehen kann oder nicht. In manchen Bundesländern wissen Mütter zwei Wochen vor dem geplanten Arbeitsbeginn noch nicht, ob sie einen Kindergartenplatz bekommen.“ Für Kinder unter drei gibt es nirgends genug Plätze. „Das hat mit dem Mythos zu tun, dass das Kind in dem Alter die beste Betreuung im Elternhaus hat. Wir wissen aber aus der Forschung, dass Kinder ab zwei Jahren von Gleichaltrigen viel lernen“, sagt Taslimi.