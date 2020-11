Details zur Reform: BVT wird geteilt und zieht um

BVT könnte in Meidlinger Kaserne übersiedeln

Der Plan sieht vor, dass ein BVT-Direktor, der erst gefunden werden muss, zwei Stellvertreter unter sich hat, die sich jeweils um einen der beiden Bereiche kümmern. Wer die Top-Jobs bekommt, werde sich erst im Frühsommer 2021 entscheiden. Als neuen BVT-Standort, so Nehammer, prüfe er die Kaserne in Wien-Meidling.