Sturm aufs Kapitol: „9/11“ gegen die Demokratie

Tag der Schande

An diesem Tag der Schande waren 100.000 Trump-Anhänger in die US-Hauptstadt geströmt - alle „blütenweiß“. Hier versammelten sich die Wutbürger jenes weißen Amerika, das seine Felle davonschwimmen sieht. Gerade an diesem Tag siegten zwei demokratische US-Senatoren in Georgia, dem einstigen Kernland der Südstaaten. So kündigt der demografische Wandel das Ende der weißen Hegemonie in der amerikanischen Gesellschaft an.