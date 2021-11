„Klimakrise kann enorm viel Migration auslösen“

„Haben ein Interesse an Klimasolidarität“

All das, um bis 2030 die weltweiten Treibhausgasemissionen zu halbieren und bis 2050 klimaneutral zu werden. Denn nur so gibt es eine Chance, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Ab diesem Kipppunkt, so warnen Klimaforscher, wären die Folgen für den Planeten unvorhersehbar und katastrophal. Der Westen, so argumentieren Shetty und Stangl, hat hier eine historisch größere Verantwortung: „Die reichsten Staaten der Erde haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte am meisten von den fossilen Emissionen profitiert. Die Staaten im globalen Süden hingegen werden am meisten von den Folgen heimgesucht.“ Diese Staaten nun finanziell bei der Bewältigung der Klimakrise zu unterstützen, so Shetty, sei „auch aus egoistischer Sicht für den Westen sehr wichtig. Wenn wir das nicht tun, wird das extremen Einfluss auf Europa haben: Viele haben nicht vor Augen, welche Migrationsbewegungen die Klimakrise auslösen kann. Wir haben ein Interesse daran, damit sich nicht Millionen Menschen auf den Weg machen.“