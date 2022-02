„Hype wird abflachen, aber gewisse Trends bleiben“

Den Metaverse-Hype schreibt Oberndorfer vor allem Mark Zuckerberg zu. Es handle sich um eine „Weiterentwicklung des Internets“, die „beschreibt, wie die virtuelle und reale Welt verschmelzen werden“, und die sehr geprägt von der Computerspielbranche ist. „Es gibt noch keine eindeutige Definition und den Begriff gibt es seit Jahrzehnten“, so Oberndorfer. „Es hat keinen Stopp-Button, es ist immer live und jeder hat Zugang“, fügt Tomelitsch hinzu. Und es ist definitiv ein Zukunftsthema: „Im Moment werden sehr viele Investments gemacht und sehr viel Geld in das Thema gepumpt.“ Anwendungsmöglichkeiten gibt es durchaus auch außerhalb des Spielebereichs in der Arbeitswelt oder in der Bildung.