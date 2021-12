„Das System Demokratie ist in Bedrängnis“

Drei Bundeskanzler, eine Inseratenaffäre, ein Untersuchungsausschuss, eine Ministerrochade und jede Menge Chats: so oder so ähnlich lautet die Bilanz der österreichischen Innenpolitik 2021. Dass auf der Welt noch ganz viel anderes passiert ist, konnte da schon mal in den Hintergrund treten - doch auch global war es ein ereignisreiches Jahr. Was es brachte, und wo wir 2022 hinblicken werden, das bespricht Damita Pressl bei „Moment Mal“ im Jahresrückblick mit dem ehemaligen Berufsoffizier Walter Feichtinger und dem langjährigen Außenpolitikjournalisten Kurt Seinitz.