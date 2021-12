„So viele Morddrohungen, wie seit Monaten nicht“

Das Phänomen Fake News ist nicht neu. Das alternative Mediennetzwerk kenne man seit 2015, die Fehlinformationen, verdrehten Tatsachen, und Mythen, die sich um einen wahren Kern ranken, kämen von denselben Akteuren wie immer, sagt Wolf: Querdenker etwa, oder Rechtsaußen-Gruppierungen. Aber die Pandemie mache uns dafür besonders empfänglich, so Wolf, weil viel Betroffenheit und Angst vorherrscht. Eberl ergänzt: „Das, was all diese Akteure verbindet, ist nicht unbedingt, dass sie an all diese Mythen glauben - sondern dass sie wissen, dass sie damit Geld machen können - auch in Form einer Wählerschaft oder von Zusehern. Da ist eine ganze Ökonomie dahinter.“ Zwischen dem rechten Weltbild und Verschwörungstheorien gibt es außerdem einige Gemeinsamkeiten, insbesondere den Populismus, sagt Eberl, „wo man die Welt in Gut und Böse einteilt. Die Guten, das sind die einfachen Leute, und die Bösen, das sind die Elite. Die Medizinerinnen, die den einfachen Leuten vorschreiben wollen, was Wahrheit sei.“ Es könne nur ein Richtig und ein Falsch geben, „wissenschaftliche Unsicherheit, wie es sie etwa auch jetzt bei Omikron gibt, hat keinen Platz“. Im europäischen Vergleich sind wir hier anfälliger: „Tatsächlich meint in Österreich ein Viertel der Bevölkerung, der Hausverstand sei richtiger als jede wissenschaftliche Studie. Österreich ist im europäischen Vergleich eines der wissenschaftsskeptischsten Länder. Wir haben ein Grundproblem mit Skepsis gegenüber der Wissenschaft.“