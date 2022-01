Omikron „mit Sicherheit nicht die letzte Variante“

Nasenabstriche weniger zuverlässig

PCR-Tests erkennen das Virus zuverlässig: „Die untersuchten Bereiche liegen in hochkonservierten Regionen“, so Judith Aberle, also in Bereichen des Virus, die sich kaum verändert haben. Auch Antigentests erkennen das Virus im neuen Gewand. Problematisch ist nur die Probeabnahme durch die Nase: „Das Virus vermehrt sich zuerst stark im Rachen und erst etwas später in der Nasenschleimhaut.“ Im Nasensekret könne die Infektion daher erst später diagnostiziert werden, so Aberle.