„Kleine Gemeinden hätten große Schwierigkeiten“

Dieses Bild will aber nicht ganz aus den Köpfen raus. Denn Österreich hat nach wie vor konservative Geschlechterrollen: „Wenn man fragt, ob Mütter in Vollzeit arbeiten sollen, dann antwortet die Mehrheit der Österreicher Nein. In Dänemark sind wir da im einstelligen Bereich. Die Elementarpädagogik wurde bis vor kurzem nicht einmal als Bildungsinstitution gesehen - nicht in den Gesetzen, aber auch nicht in den Köpfen der Menschen“, so die Ökonomin. So würde ein breiteres Angebot möglicherweise gar nicht genutzt. „Es kommt auch darauf an, was Eltern wollen. Vor allem am Land haben die Vereine einen anderen Stellenwert. Die wollen halt am Nachmittag zur Musik, zur Feuerwehr, zum Fußball. Das spießt sich mit dem Konzept der Ganztagsschule“, sagt Halla.