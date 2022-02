„Sanktionen führen selten zu Verhaltensänderung“

Wirtschaftssanktionen - so lautet das Mittel der Wahl der westlichen Welt gegen Putins Aggressionen. Sie sind unzureichend, beschwört der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen, und fleht um mehr Unterstützung. Aber haben Wirtschaftssanktionen in der Geschichte jemals etwas bewirken können, und woran misst man überhaupt, ob sie funktionieren? Das hat Damita Pressl diese Woche bei „Moment Mal“ mit Elisabeth Christen, Ökonomin am WIFO, und Heinz Gärnter, Politikwissenschaftsprofessor in Wien und Krems, besprochen.