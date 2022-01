„Chance, Schulen zu modernisieren, liegengelassen“

Die Schulen sind sicher, und sie müssen offenbleiben: so der Leitsatz in der Pandemie. Derzeit wird dreimal wöchentlich getestet, die Maskenpflicht ist streng, die Quarantäneregeln weniger, und der Unterricht findet theoretisch sowohl vor Ort als auch virtuell statt. Und erstmals seit Pandemiebeginn soll auch die mündliche Matura wieder verpflichtend werden, was diese Woche für Schülerstreiks an mehr als 100 Schulen gesorgt hat. Was die Omikron-Wand für die Schulen bedeutet, das haben diese Woche bei „Moment Mal“ Bastian de Monte, Lehrer an einem Polytechnikum in Wien-Brigittenau, und Mati Randow, Schulsprecher am Wiener GRG 6, im Gespräch mit Damita Pressl erzählt.