AK: „Pflegereform wäre wichtiger für Bevölkerung!“

„Inflation ist bereits Steuer auf Ersparnisse“

Brezinschek sieht das naturgemäß anders: „Warum soll ich das Sparen wie ein Einkommen besteuern?“, fragt er. „Ich spare, weil ich in der Zukunft etwas konsumieren will - und dann wird es ohnehin der Umsatzsteuer oder Verbrauchsteuern unterworfen. Wir haben ja bereits eine Steuer auf Ersparnisse - die Inflation. Damit knabbern wir ständig an der Kaufkraft.“ Um diese zu vermeiden, seien Aktien eine gute Möglichkeit: „Der ATX hat in den letzten 30 Jahren im Durchschnitt sieben Prozent gemacht. Da kommen noch zwei oder drei Prozent Dividenden dazu - pro Jahr.“