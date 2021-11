Keine Anteilnahme: „Totalversagen der Regierung“

Etwa ein Jahr ist es her, dass ein junger Islamist in der Wiener Innenstadt vier Menschen ermordete und Dutzende zum Teil schwerst verletzte. Die Opfer und Hinterbliebenen sind schwer traumatisiert - und klagen an: Der Staat hätte nicht sein Möglichstes getan, um den Anschlag zu verhindern, und hätte seither kein Mitgefühl gezeigt. Was ein Jahr später feststeht, warum unser Geheimdienst von Grund auf erneuert werden muss und was die Lehren aus der Tragödie sind, das besprechen der Anwalt Karl Newole, der 24 Opfer und Hinterbliebene vertritt, und der Investigativjournalist Erich Vogl diese Woche mit Damita Pressl bei „Moment Mal“.