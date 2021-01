Fliegt Trump kurz vor Schluss noch aus dem Amt?

Am 20. Jänner muss US-Präsident Donald Trump so oder so abtreten. Wegen des beispiellosen Sturms seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington werden nun aber Rufe nach einem Impeachment gegen Trump immer lauter. Die Demokraten im US-Kongress könnten in wenigen Tagen ein zweites Verfahren gegen ihn auf den Weg bringen.