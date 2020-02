Impeachment gegen Trump so gut wie gescheitert

Republikaner: „Der Kuchen ist gebacken“

Die Abstimmung vom Freitag leitet das Ende des Impeachment-Prozesses ein: Am Montag sollen Anklage und Verteidigung die Schlussplädoyers halten. Der Senat als Impeachment-Gericht vertagt sich dann auf Mittwoch. „Der Kuchen ist gebacken“, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham. Der Senat solle die Sache jetzt so schnell wie möglich hinter sich bringen. Die Schlussabstimmungen über die Anklagepunkte Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses werden am Tag nach Trumps Rede zur Lage der Nation stattfinden. Diese ist für Dienstagabend geplant.