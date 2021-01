Mehrere US-Senatoren erkennen Biden-Sieg nicht an

Bidens Demokraten haben knappe Mehrheit im Kongress

Die Mitglieder des neu gewählten US-Kongresses sollten am Sonntag in Washington vereidigt werden - 17 Tage vor dem Amtsantritt Bidens. Im Repräsentantenhaus haben sich Bidens Demokraten eine knappe Mehrheit gesichert. Ob sie künftig auch den Senat dominieren werden, ist noch offen. Darüber entscheiden die am Dienstag anstehenden Senats-Stichwahlen im Bundesstaat Georgia.