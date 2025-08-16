Pedale verwechselt und Pkw in Gastgarten geschoben

Verkehrsunfall der anderen Art Donnerstagnachmittag im weststeirischen Bad Schwanberg: Ein Autofahrer verwechselte Gaspedal und Bremse und schob deshalb das vor ihm parkende Auto in einen Gastgarten.
Beim Ausparken dürfte es Donnerstagnachmittag in Bad Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen sein: Ein Autofahrer trat statt auf die Bremse aufs Gas – daraufhin schob er den vor ihm parkenden Pkw in einen Gastgarten.
Zerstörung im Gastgarten
Zum Glück hat der letzte Gast diesen nur Augenblicke davor verlassen. Denn durch das Auto wurde der Schanigarten ordentlich „umgebaut“: Der Pkw begrub mehrere Sitzgarnituren unter sich und auch ein großer Sonnenschirm wurde „gefällt“.
Der Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt und vom Feuerwehrsanitäter der FF Bad Schwanberg an das Rote Kreuz übergeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.