Trump könnte noch vor 20. Jänner das Amt verlieren

Experten verweisen auf zwei Möglichkeiten: ein Impeachment, da Trump der Versuch vorgeworfen werden könnte, die Regierung zu stürzen. Auch eine allgemeinere Anklage wie fehlende Verfassungstreue oder Bruch des Amtseids sei denkbar, so der Verfassungsexperte Frank Bowman von der University of Missouri. Die zweite, allerdings unwahrscheinlichere Möglichkeit: Eine Kabinettsmehrheit und Vizepräsident Mike Pence müssten bezeugen, dass Trump nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuüben.