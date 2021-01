Trotz Corona-Lockdown: Deutsche stürmen Skigebiete

Trotz besorgniserregend hoher Zahlen an Corona-Neuinfektionen - am Sonntag wurden 10.315 neue Erkrankungen und 312 Todesfälle verzeichnet - und neuerlichen Lockdowns strömen deutsche Tagestouristen in die verschneiten Ski- und Rodelgebiete im Harz (Sachsen-Anhalt) und im Sauerland (Nordrhein-Westfalen). Die Parkplätze seien schon mittags voll, der Verkehr staue sich kilometerweit. Die örtliche Polizei appelliert: „Dreht um. Kommt nicht in die Skigebiete.“