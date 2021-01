Der Loipen-Floh zog an 38 Rivalinnen vorbei

„Ich bin auf jeden Fall zufrieden“, resümierte die Radstädterin nach dem 10-km-Massenstart in der klassischen Technik „zumal mir die Strecke nicht so liegt.“ Es gibt kaum schwere Anstiege, dazu geht es in der zweiten Loipenhälfte vorwiegend bergab. „Da können auch Sprinterinnen mal mitschnorren“, grinst sie. „Als Leichtgewicht habe ich da einen Nachteil.“