Grazer „Punktelieferant“ liefert zuverlässig

Zweimal 29, 28, 25 - zuletzt sogar 34! Punktemäßig läuft’s bei UBSC-Basketballer Jacob Ledoux rund! „Ich könnte in jedem Spiel Topscorer sein“, sagt der US-Amerikaner mit breiter Brust. „Aber ich spiele das, was mein Team gerade braucht.“ Zusammen mit Stanley Whittaker und Ledoux haben die Grazer ein Top-Duo in Österreichs Basketball. „Ehrlich gesagt, vom Können her haben wir das Zeug für die Meisterschaft“, sinniert der 23-Jährige, der sich selbst am Anfang seiner Karriere sieht. „Ich muss jeden Tag lernen, will besser werden. Nur der Himmel ist mein Limit.“