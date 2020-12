Der „Loipen-Floh“ baut auf die guten Gene

Die Tour de Ski startet am Neujahrstag in ihre 15. Auflage. Österreichs Team umfasst fünf Athleten, die größten Chancen hat einmal mehr Teresa Stadlober. Der „Loipen-Floh“ aus Radstadt zeigte beim Weltcup in Davos mit Platz fünf auf und rechnet sich beim ersten Saisonhighlight, das sich über drei Stationen und acht Etappen streckt, einiges aus. „Letztes Jahr war ich Sechste, das ist auch für heuer das Ziel“, erklärte die Salzburgerin.