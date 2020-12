Aufregung im Netz: Erdbeben in Österreich!

2020 mehr Beben als im langjährigen Durchschnitt

Just am Tag des Bebens wurde auch die jährliche Erdbeben-Bilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG veröffentlicht. Mit nun insgesamt 70 Vorfällen waren in diesem Jahr deutlich mehr Erdbeben in Österreich spürbar als normalerweise.