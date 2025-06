Gall nach 6. Etappe weiter Siebenter – Meeus siegt

Vom Rheinfall, dem größten Wasserfall Europas, geht es weiter in Richtung Vierwaldstättersee, wo am Wochenende der Abschluss der 88. Tour de Suisse erfolgt. Am Samstag steht die mit 207,3 Kilometern längste Etappe dieser Rundfahrt auf dem Programm, die mit einem knapp vier Kilometer langen Schlussanstieg nach Emmetten endet. Tags darauf folgt das abschließende Bergzeitfahren von Beckenried hinauf zur Stockhütte.