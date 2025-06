Vor UFC-Fight: „Er ist in der Form seines Lebens!“

In der „Kristallhalle“ von Baku wird es am Samstag ordentlich scheppern! Denn in der 27.000 Zuschauer fassenden Arena gastiert die Kampfsport-Milliardenliga UFC. Auch der Grazer Fighter Bogdan Grad darf wieder ran, trifft auf Muhammad Naimov. Vor seiner Abreise zeigte er dem Tadschiken schon einmal, was ihn im Oktagon erwartet: Muskeln aus Stahl im Stile des „Terminators“!