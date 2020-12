Erste Unfälle: Skifahrer und Snowboarder im Spital

Die 17-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau befuhr auf der Turracherhöhe gegen 12.15 Uhr mit Carving-Ski den freien Skiraum zwischen der Kornockbahn und der Kornockabfahrt. Dabei kam sie in einer Rinne ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Die Kärntnerin musste vom Hubschrauber in das LKH Villach geflogen und dort stationär aufgenommen werden.