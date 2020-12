Jantscher: „Schön, wenn man was zurückgeben kann“

„Abgesehen von meiner Salzburg-Zeit nicht“, erinnert sich „JJ“. „Ausreißer“ gab’s zwischen 2007 und 2009, da war „Jantschi“ mit Sturm hie und da Tabellenführer. „2007/08 waren wir nach einem 1:1 gegen Salzburg Winterkönig!“ Gefühlt wurde Sturm auch heuer Winterkönig - im Nachtrag gegen WAC (17. Jänner) geht’s um Platz eins. „Mit diesen Dingen wirst du jetzt konfrontiert“, so Jantscher. „Nach dem Sieg in Salzburg hab ich 125 SMS gekriegt, so viele wie noch nie in meinem Leben!“ Der 31-Jährige weiß aber: „Wir müssen uns vor Augen führen, wo wir herkommen, was im Sommer war. Und dennoch: Ich hab in vielen Teams mit Top-Spielern gespielt - aber die aktuelle ist qualitativ eine der besten Mannschaften, in denen ich war. Ich traue Spielern von uns viel, auch große Transfers, zu.“