Krankenschwester: „So viele leisten Großes“

Es ist eine Ehre, so etwas erleben zu dürfen.“ Eva Gribat strahlt, als sie die „Krone“ am Dienstagabend vor der Ausstrahlung der „Lebensretter“-Gala besucht. Die 31-Jährige leitet die Corona-Station des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Graz. Dafür wurde sie als „Heldin“ ausgezeichnet. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz gratulierte: „Sie haben den härtesten Job.“ Aber Gribat bleibt bescheiden. „Es gibt so viele, die großartige Arbeit leisten.“