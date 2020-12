„Die Kunden wechseln heute einfach schneller“

Von Pasching nach Leonding übersiedelt, den Umsatz zum Vorjahr mehr als verdoppelt, das Team auf 40 Mitarbeiter aufgestockt - die digitale Kundenbindungslösung hello again erlebt durch die Corona-Situation einen enormen Schub. „Wir sind bereits in elf Ländern vertreten“, verrät Chef Franz Tretter (37).