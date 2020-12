Wilder Glatteisunfall mit Überschlag, Totalschaden

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf allen vier Rädern zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Nachkommende Pkw-Lenker leisteten erste Hilfe. Die Rettung brachte die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zell am See. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.