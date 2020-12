„Müssen wegen Corona 420 Millionen Euro aufnehmen“

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und selten hat sich eine alte Weisheit so bewährt wie in diesen Tagen. Wir sind heute in der Lage, starke Impulse zu setzen“, erklärte LH Platter am Mittwoch im Landtag. Man müsse wegen Corona zwar 420 Mio. Euro aufnehmen, doch das Budget stehe auf einem soliden Fundament.