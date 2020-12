Haufenweise neue Indie-Hits für Nintendo Switch

Nintendo bringt in den kommenden Monaten viele Spiele kleiner unabhängiger Entwicklerstudios auf seine daheim am TV ebenso wie unterwegs nutzbare Switch-Konsole und stellt sie im Video näher vor. Zu den Highlights zählen „Among Us“, das in Nintendos eShop auch bereits zum Download bereitsteht, in den kommenden Monaten sehen überdies Hits wie „Spelunky“, das Jump‘n‘Run „Super Meat Boy“ oder „Cyber Ninja“ von Yacht Club Games, den Schöpfern von „Shovel Knight“, ins Haus.