„Damit war nicht zu rechnen“

Rettenegger und Seidl dabei

Fix dabei sind dieses Wochenende dafür Jungspund Stefan Rettenegger, der letzte Saison in Seefeld sein Debüt feierte, und Mario Seidl. Zumindest für den Pongauer, der letzte Woche 28 wurde, ist es ein Heim-Comeback. Nach seinem Kreuzbandriss feierte er in Ruka eine gelungene Rückkehr in den Weltcupzirkus, wurde einmal Siebenter. „Das war unglaublich schön“, strahlt er noch immer, wenn er darüber spricht. „Es war nicht damit zu rechnen. Ich bin erleichtert, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat.“