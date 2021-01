TCL 10: Wie gut sind die Herausforderer aus China?

Akku: Obwohl das Pro-Modell auf dem Papier mit 4500-mAh-Akku und OLED-Display Vorteile beim Energieverbrauch haben sollte, holten wir im Test aus beiden Exemplaren der TCL-10-Reihe ähnliche Laufzeiten. Ein Tag gewöhnlicher Betrieb mit Surfen, Mails, Messengern, Musik und Videos bringt den Akku nicht an seine Grenzen, in der Not schindet man mit Energiesparmodus auch noch einen zweiten heraus. Die meisten Nutzer werden aber wohl nächtlich laden, damit es tags darauf nicht knapp wird - Gamer vielleicht häufiger, wenn sie Stromfresser wie „PUBG Mobile“ starten.