So schnell ist das iPhone 12 in der 5G-Rush-Hour

Sonntagabend in der Pandemie: Die meisten Menschen sind zu Hause und geben sich den Versuchungen des Cyberspace hin. Es wird gestreamt, gesurft, kommuniziert und gespielt - am Handy, am Tablet, mit PC, Smart-TV oder Konsole. In dieser Internet-Rush-Hour sind wir in Wien mit dem iPhone 12 zum nächsten 5G-Sendemasten gepilgert, um den Mobilfunk-Turbo unter widrigen Bedingungen zu testen. Die Ergebnisse fielen - siehe Video oben - ziemlich gemischt aus.