Handy-Kameras: Blindtest mit überraschendem Sieger

Beide iPhones in erster Runde ausgeschieden

Manch ein Favorit schied bei Brownlees Blindtest schon sehr früh aus. So scheiterte beispielsweise das iPhone SE am Moto Edge+ und das iPhone 12 Pro Max wurde laut Brownlee vom OnePlus 8T geradezu deklassiert. Auch andere Hersteller, denen man gute Chancen auf den Sieg zutrauen würde, schieden schnell aus - etwa Google mit dem Pixel 5, dessen Kamera von Testern durchaus gelobt wird.