Qualcomm schließt mit Snapdragon 888 zu Apple auf

Deutlich verbessert haben will man auch die Grafikleistung, die beim Snapdragon 888 um ein Drittel höher sein soll als beim Vorgängerchip. Das neue Grafikmodul Adreno 660 in dem Qualcomm-Chip unterstützt gängige Spieleschnittstellen wie Vulkan, OpenGL und DirectX 12, steuert Displays in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde oder in 1440p-Auflösung mit bis zu 144 Bildern pro Sekunde an und sollte sich mit diesen Eckdaten auch für leistungshungrige Smartphone-Spiele eignen.