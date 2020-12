Amazon-Tochter baut Tool zur Arbeiter-Überwachung

So berichtet das IT-Portal „Ars Technica“ von einem Tool namens AWS Panorama, das in Kombination mit vernetzten Überwachungskameras alle Vorgänge am Betriebsgelände überwachen und Verstöße ans Management melden kann. Hält sich ein Arbeiter nicht an Sicherheitsregeln oder hält er - gerade jetzt in der Corona-Pandemie Thema - zu wenig Abstand zu seinen Kollegen, bleibt dies also nicht unbemerkt.