Wachablöse ist beschlossen

Trotz der nun aufflammenden Diskussion in seiner Partei zeigt sich Hintner aber noch immer höchst motiviert. Zahlreiche geplante Projekte in Wirtschaft und Kultur sollen noch die Handschrift des derzeitigen Stadtoberhauptes tragen und auch sein Mandat im Nationalrat will der streitbare Volksvertreter bis zum Ende der Legislaturperiode erfüllen. „Es ist Zeit, dass die Weichen gestellt werden. Ich will sicher nicht aus dem Rathaus rausgetragen werden“, so Hintner. Ein beachtenswerter Schritt, für einen einflussreichen Politiker.