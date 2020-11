Greenpeace: Pro Stunde gehen 3800 Pakete retour

Den Online-Markt würden große internationale Konzerne wie Amazon, Zalando oder H&M dominieren, die für niedrige Umwelt- und Sozialstandards entlang der Lieferkette in der Kritik stünden. Dabei sei das Vermögen von Amazon-Chef Jeff Bezos in der Corona-Krise explodiert, während gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der Amazon-Angestellten alles andere als rosig seien, merkte Panhuber an. Große Unternehmen wollten weiterhin in erster Linie wachsen und Gewinn machen. Dafür verringerten sie auch gezielt die Qualität, Langlebigkeit und Reparierbarkeit bei ihren Produkten, so der Vorwurf.