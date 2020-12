Royale Jaworte und Promi-Hochzeiten im Corona-Jahr

Mitte Juli sagte Prinzessin Beatrice Ja zu ihrem Liebsten Edoardo Mapelli Mozzi. Im kleinsten Rahmen und klammheimlich wurde in der All Saints Chapel in Windsor die Trauung des Paares vollzogen, das eigentlich schon im Mai die Ringe tauschen wollte, die Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie jedoch absagen musste.