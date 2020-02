Pamela Anderson: Ehe-Aus nur 12 Tage nach Jawort

Alte Liebe

Anderson und Peters waren vor über 30 Jahren schon einmal zusammen gewesen, nachdem sie sich bei einer Party von Hugh Hefner in der Playboy-Villa getroffen hatten. Peters dazu im „Hollywood Reporter“: „Ich kam herein und sah diesen kleinen Engel an der Bar sitzen. Es war Pammy. Sie war 19 und ich wusste, dass sie ein Star wird. Wir haben danach zusammengelebt.“ Peters verriet, dass er schon damals Anderson heiraten wollte - doch die seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte.